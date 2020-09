Man (28) gearresteerd voor betrokkenheid bij kofferbakmoord

Meer dan drie jaar na de moord op de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen is er een verdachte gearresteerd, meldt Politie Drenthe op Twitter. Een 28-jarige man uit Klazienaveen is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij Meinema's dood.

Meinema werd in maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De auto hing half in een kanaal vlak bij zijn woonplaats. Hij bleek met veel geweld te zijn vermoord.

De zaak is nooit opgelost. Eerder zijn er wel twee mannen opgepakt, maar die werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De twee zijn nog wel verdachten in de zaak.

Hoop

De ouders van Meinema zijn "ongelooflijk blij" met het nieuws over de arrestatie, zegt moeder Ingrid tegen De Telegraaf. "Wie het is, weten we niet. We hebben al die jaren gehoopt op een doorbraak. Hoop heeft ons op de been gehouden."

Meinema's ouders verhoogden in februari het tipgeld naar 100.000 euro. Daarmee hoopten ze mensen die meer wisten aan te sporen om hun stilzwijgen te verbreken.