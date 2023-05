Infantino waarschuwt: bij te lage biedingen wordt WK voor vrouwen niet uitgezonden

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft gedreigd het aankomende WK voetbal voor vrouwen in sommige landen niet uit te zenden als er geen hogere biedingen komen op de tv-rechten. "De biedingen van de omroepen, vooral in de vijf grote Europese landen, zijn nog altijd erg teleurstellend en simpelweg onaanvaardbaar", schreef Infantino op Instagram.

"Het is onze morele en wettelijke verplichting om het onderbieden bij het WK voor vrouwen niet te laten gebeuren. Als de biedingen niet fair blijven (richting vrouwen en vrouwenvoetbal), zijn we daarom genoodzaakt om het WK niet in de 'Big 5' Europese landen uit te zenden", aldus de Zwitser, die doelde op Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië.

Het WK voor vrouwen staat komende zomer van 20 juli tot 20 augustus op het programma in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje speelt tijdens de mondiale eindstrijd tegen de Verenigde Staten, Vietnam en Portugal. In Nederland wordt het toernooi verslagen door de NOS.

Klap in gezicht

Volgens Infantino, die van mening is dat met name publieke omroepen een plicht hebben om vrouwensport te promoten, zijn de kijkcijfers voor het WK voor vrouwen 50 tot 60 procent van het WK voor mannen. "Maar de biedingen van de grote Europese landen zijn 20 tot 100 keer lager."

"Concreet gezegd, waar de omroepen 100 tot 200 miljoen dollar (91,2 tot 182,4 miljoen euro) betalen voor het WK voor mannen, bieden ze slechts 1 tot 10 miljoen dollar (0,9 miljoen tot 9,1 miljoen euro) voor het WK voor vrouwen. Dit is een klap in het gezicht van alle fantastische speelsters bij het WK voor vrouwen en eigenlijk ook van alle vrouwen wereldwijd", aldus Infantino.