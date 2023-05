Wereldkampioen na een kwartier voorbereiding, Brecel geeft het snooker weer kleur

Misschien was de angst om te falen wel zo groot geworden, dat Luca Brecel besloot zich niet meer voor te bereiden op het wereldkampioenschap snooker. "Ik kwam er gewoon niet aan toe om te trainen", zei de 28-jarige Belg, die in de voorbereiding op de befaamde Crucible ook kampte met motivatieproblemen. "Mijn vriendin zei me toch wat te gaan spelen, omdat ik dat nodig had. Misschien dat die vijftien minuten me geholpen hebben." Toen Brecel op zijn zeventiende de jongste WK-deelnemer ooit werd, leek het slechts de vraag wanneer hij kampioen werd. Maar nooit kwam hij voorbij de eerste ronde, totdat de afgelopen twee weken alles wonderbaarlijk op zijn plek viel.

Bekijk hier de finale van het wereldkampioenschap snooker, met de Belg Luca Brecel tegen de Brit Mark Selby. - NOS

Brecel leek in de eerste ronde tegen Ricky Walden ten onder te gaan aan de spanning, maar nadat de eersterondevloek doorbroken was, volgde een stunt van formaat tegen oud-wereldkampioen Mark Williams. Vooral opvallend was dat hij tussendoor vanuit speelstad Sheffield een paar dagen terug naar zijn woonplaats Maasmechelen ging. Om thuis even tot rust te komen. En dat doet hij dan het liefste door een potje te darten. Uitgaan tot 07.00 uur De ontlading bij Brecel was groot na de eerste twee wedstrijden. "Toen ik van Williams won, kwam ik om 07.00 uur thuis met de auto en dezelfde dag nog ging ik uit tot vroeg in de ochtend. Ik werd zo dronken. De volgende dag reed ik alweer terug, dus het was een totaal afwijkende voorbereiding", vertelde Brecel aan de BBC. En dat was natuurlijk smullen voor de Engelse pers. "Hij is behoorlijk goed voor iemand die evenveel drinkt als dat hij snookert", aldus The Daily Mail. Maar het geheim van Brecel was vooral zichzelf te blijven en te doen waar hij zich het prettigst bij voelde. En dat maakte hem de laatste twee weken ook ongekend populair bij de toeschouwers. Want met zijn aanvallende speelstijl, met alle risico's van dien, kreeg hij het publiek op de banken. "Als ik niet snel speel, raak ik gewoon uitgeput. Dus moet ik zo doorgaan om het mezelf gemakkelijk te maken", vertelde Brecel. Luca Brecel als jongste deelnemer aan het WK ooit:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Regerend wereldkampioen Ronnie O'Sullivan werd zijn volgende slachtoffer, na een ogenschijnlijk kansloze achterstand van 10-6. In de halve finale tegen Si Jiahui schreef hij geschiedenis met de grootste comeback ooit op een WK, door vanuit praktisch verloren positie liefst elf frames op rij te winnen. Zijn woorden uit 2012 bleken profetisch: "Hoe groter de gelegenheid, hoe beter ik ermee om lijk te gaan." Nog mooier waren misschien wel de complimenten van O'Sullivan, die een paar jaar geleden nog klaagde over de nieuwe generatie. "Pas als ik een arm en een been zou missen, zou ik misschien uit de topvijftig van de wereld vallen", zei de zevenvoudig wereldkampioen destijds. Nu wordt Brecel overladen met zijn complimenten. "Zijn spel is leuk om naar te kijken", vindt O'Sullivan. "Als iemand zo goed bezig is, kun je daar alleen maar bewondering voor hebben. Natuurlijk mist hij soms. Maar als je zo sterk speelt, waarom dan niet volle bak gaan?" "Luca speelt van de eerste tot de laatste bal hetzelfde spelletje. Hij had al meer prijzen moeten winnen, maar ik denk dat dit moment nu aanbreekt."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Geheel op zijn eigen wijze heeft Brecel echter al aangegeven het even rustig aan te gaan doen en vooral te genieten van zijn status als kampioen. De finale tegen Mark Selby was qua sentiment de mooist denkbare voor dit wereldkampioenschap. Het eeuwige talent van Brecel tegenover een viervoudig WK-winnaar die een periode van depressies achter zich had gelaten en weer was teruggekeerd op het hoogste podium. Selby vocht zich knap terug, maar schoot net tekort. Hij relativeerde het verlies door te zeggen dat gezondheid veel belangrijker is. Zijn vrouw Vikki kampt met een zware ziekte. Tranen bij Brecel en Selby "Als ik zie waar ik vandaan kom en waar ik nu sta, heb ik vooral genoten van de laatste twee weken", zijn Selby. Brecel, tot tranen toe geroerd na zijn zege, sprak Selby na afloop moed in, waarna ook hij het niet droog hield. Samen dronken ze na afloop een biertje. Drie weken geleden had Brecel nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen, nu is hij de eerste Europeaan van het vasteland ooit met een titel. "Er zijn al veel kampioenen geweest met een aanvallende stijl, maar weinigen deden het met zo'n nonchalance", analyseerde The Independent. En dat was precies zoals het voor Brecel moest zijn. "Ik hoef nu geen enkele druk meer te voelen. De ultieme droom heb ik immers al verwezenlijkt."