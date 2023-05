'Vakbonden wijzen nieuw loonbod Albert Heijn af'

Na ruim een week staken wil Albert Heijn de medewerkers van de eigen distributiecentra toch meer loon betalen. Maar de 10 procent die de supermarktketen gisteravond heeft geboden, is door de vakbonden FNV en CNV afgewezen, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. De staking wordt voortgezet.

Albert Heijn zegt de bonden gisteravond een nieuw loonbod te hebben gedaan, met het "dringende" verzoek om opnieuw om de tafel te gaan. "Maar het bod is afgewezen en de bonden komen ook niet terug aan tafel. Daar zijn we heel verbaasd over", zegt de woordvoerder. Het loonbod gaat om een periode van één jaar en had op 22 mei van kracht moeten worden.

Schappen langzaam leeg

Albert Heijn wilde in eerste instantie niet verder gaan dan een loonsverhoging van 8 procent. Vakbond CNV bevestigt een brief van Albert Heijn te hebben ontvangen met daarin een verzoek om opnieuw te onderhandelen, maar stelt hierin geen concreet loonaanbod te hebben gekregen. FNV was niet meteen bereikbaar voor een reactie.

Ondertussen beginnen bij steeds meer filialen van Albert Heijn de schappen langzaam leeg te raken. De AH-woordvoerder benadrukt dat de impact van de staking in de distributiecentra per supermarkt verschilt, omdat dit afhankelijk is van het personeel dat in de centra nog aan het werk is.