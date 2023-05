Dode walvis op Rottumerplaat erg in trek bij kevers

Het kadaver van een dwergvinvis (lengte 4,70 meter) dat nu zo'n tweeënhalf jaar op Rottumerplaat ligt, blijkt erg aantrekkelijk voor kevers.

Na een half jaar trok de dode walvis 57 soorten kevers aan, meldt RTV Noord. Onder al die kevers zaten 21 soorten die nooit eerder op het Waddeneiland waren gezien. Het gaat om vleesetende-, bottenknagende- en huidetende kevers.

De dwergvinvis spoelde eind november 2020 aan op Rottumerplaat. Normaal wordt zo'n aangespoeld kadaver meteen onderzocht door de Universiteit Utrecht en Naturalis in Leiden. Daarna wordt het vlees afgevoerd en het skelet tentoongesteld.

Maar in dit geval besloten wetenschappers het nog stinkende kadaver te laten liggen om te kijken wat er zou gebeuren. Niemand heeft daar last van op het onbewoonde Waddeneiland.

Godfried

Voor alle zekerheid werd het dier wel van het strand gehaald en verplaatst naar een iets hoger deel van het eiland om te voorkomen dat hij weg zou spoelen. De dode walvis kreeg de naam Godfried, naar Godfried Bomans, de schrijver die in 1971 een week lang in eenzaamheid op het eiland bivakkeerde.

Voor natuuronderzoekers ging een langgekoesterde wens in vervulling: zij konden met camera's precies in beeld brengen hoe de ontbinding verloopt en welke invloed dat had op de natuur.

Opvallend was dus de enorme aantrekkingskracht op kevers. In de eerste maanden kwamen er ook vogels als zwarte kraaien, eksters en mantelmeeuwen op de dode dwergvinvis af. Maar zij hadden pech: de huid van het kadaver was voor de vogels te dik om doorheen te kunnen pikken.

Laag pitje

Nu van het dier weinig meer dan een skelet over is, is de monitoring op een laag pitje gezet. "We maken nog wel regelmatig foto's met een camera die bij het kadaver geplaatst is", zegt Martin Baptist, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research. "Maar er verandert nog maar weinig."

De laatste foto van Godfried dateert van 17 april, vervolgt hij. "Daarna waren de batterijen van de camera leeg. Ze worden binnenkort vervangen door de vogelwachters op het eiland."

Want ook al zijn op de meest recente foto vooral botten te zien, er is ook nog steeds een stuk huid zichtbaar, zegt Baptist. Dat daar kleine levensvormen in huizen, sluit Baptist niet uit. Los daarvan bereidt hij op basis van de gegevens die het kadaver opleverde nieuw onderzoek voor. "We zijn bezig met een voorbereidende studie naar wat de beste locaties zijn om in de toekomst kadavers te laten liggen, en welke soorten walvissen daar het meest geschikt voor zijn."