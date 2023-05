Vaccinatieplicht VS opgeheven: Djokovic kan zich gaan opmaken voor US Open

Vorig jaar moest Novak Djokovic de US Open aan zich voorbij laten gaan, omdat de drievoudig winnaar zich niet had laten vaccineren tegen het coronavirus en daarom de Verenigde Staten niet in mocht. Dezelfde reden stond dit voorjaar zijn deelname aan de masterstoernooien van Indian Wells en Miami in de weg. Maar goed nieuws voor de nummer één van de mondiale tennisladder: vanaf 11 mei vervalt in Amerika de verplichte vaccinatie tegen corona voor reizigers uit het buitenland. En dat betekent dat de 35-jarige Serviër in augustus kan afreizen naar New York. Djokovic, die eerder dit jaar de Australian Open won, kan daar een gooi doen naar een 23ste grandslamtitel. Hij deelt nu nog het record met Rafael Nadal, die momenteel in de lappenmand zit.

Zonder sponsorlogo op Wimbledon In tegenstelling tot vorig jaar zijn op Wimbledon bij de komende editie tennissers uit Rusland en Belarus weer welkom, mits ze verklaren dat ze de Russische invasie in Oekraïne niet steunen en evenmin financiële steun van de staat ontvangen. Ze zullen meedoen onder neutrale vlag. Van Veronika Koedermetova wordt nog een extra inspanning verwacht. De nummer 13 van de wereld zal het logo van haar sponsor Tatneft moeten verwijderen. Het Russische olie- en gasbedrijf staat vanwege de oorlog tegen Oekraïne op de sanctielijst van de Europese Unie. Op de WTA-tour bestaan er geen regels omtrent dergelijke sponsoruitingen, maar binnen het Verenigd Koninkrijk wel.

Wie zeker wél zal ontbreken is Serena Williams. De inmiddels 41 jarige coryfee haalde vorig jaar nog de derde ronde op het toernooi dat ze in 2014 voor de zesde en laatste keer op haar naam schreef. Hoewel het er alle schijn van had dat ze destijds ook de laatste partij in haar imposante carrière had gespeeld, heeft ze haar afscheid van de tennissport nog officieel bekrachtigd.

Serena Williams en haar echtgenoot Alexis Ohanian bij het Met Gala - AFP