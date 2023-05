Australië wil recreatief gebruik van vapes tegengaan

Australië gaat strenger optreden tegen de verkoop van e-sigaretten (vapes). In het land is het officieel al verboden om de e-sigaretten zonder doktersrecept te kopen. Maar het verbod wordt slecht gehandhaafd, waardoor toch veel Australiërs een vape kunnen kopen.

De Australische regering wil de import van wegwerpvapes met fruitsmaken en vapes met te veel nicotine tegengaan. En het streven is om alleen nog vapes op doktersrecept te verstrekken aan mensen die willen stoppen met roken. De vapes, verkrijgbaar in de apotheek, krijgen dan een 'farmaceutisch' uiterlijk.

Minister van Volksgezondheid Butler zegt dat de tabaksindustrie een nieuw verslavend product op de markt geeft gebracht. "Verpakt in glanzende verpakkingen en met zoete smaken om een nieuwe generatie nicotineverslaafden te creëren."

Butler zegt dat het uiterlijk van de vapes nu specifiek is gericht op jongeren. Daar wil hij iets aan doen. "Geen zoete smaakjes, roze unicorns of vapes verpakt als pennen, zodat kinderen ze in hun etui kunnen verstoppen."

Vooral jongeren vapen

Vapes zijn vooral populair onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat een op de zes Australiërs in de leeftijd van 14 tot 17 jaar oud wel eens heeft gevaped, en in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar is dat en een op de vier jongeren. "Onder mensen van mijn leeftijd heeft slechts één op de zeventig gevaped", zegt de 52-jarige minister.

Het wordt wel makkelijker om een doktersrecept voor e-sigaretten te krijgen, omdat het volgens de regering een goede manier is om te stoppen met roken.

26 euro voor een pakje

Australië heeft een van de strengste anti-rookwetten ter wereld. Een pakje sigaretten kost er omgerekend 26 euro.

De belasting op nicotineproducten wordt de komende jaren nog eens met 5 procent verhoogd.

NOS Stories zocht uit wat populaire wegwerpvapes doen met je gezondheid