Zeven lichamen gevonden bij zoektocht naar vermiste tieners in Oklahoma

In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn bij een zoektocht naar twee vermiste tieners zeven lichamen gevonden. Daaronder zijn zeer vermoedelijk de stoffelijke overschotten van de twee vermiste jongeren, plus het lichaam van de man die gold als verdachte in de zaak. Hij stond als zedendelinquent geregistreerd bij de lokale autoriteiten.

Een autopsie moet nog uitwijzen of het inderdaad om de vermiste 14-jarige en 16-jarige meisjes gaat. Maar volgens de sheriff van de regio is "iedereen naar wie we zochten gevonden".

De lichamen werden aangetroffen op een stuk grond, net buiten een stadje van ongeveer 6000 inwoners. Het gaat om het erf van de 39-jarige verdachte. Hij was onlangs met de twee tieners gezien.

Veroordeeld voor verkrachting

De verdachte zat eerder een celstraf van 17 jaar uit voor verkrachting en had gisteren opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij moest onder meer terechtstaan voor het bezit van kinderporno. Toen hij in de rechtbank niet kwam opdagen, werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zijn woning en erf werden doorzocht, waarbij de lichamen werden aangetroffen.

Over de identiteit van de andere vier slachtoffers is nog niets bekend. Internationale persbureaus melden dat het mogelijk familieleden van de verdachte man zijn. Onduidelijk is hoelang de stoffelijke overschotten er al lagen en of er op het terrein wapens zijn aangetroffen.