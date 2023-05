Politie Rotterdam meldt explosie in Hellevoetsluis, ook twee schietpartijen

De Rotterdamse politie meldt opnieuw een explosie. Dit keer ging er een explosief af bij een woning in Hellevoetsluis, dat op ruim 30 kilometer van Rotterdam ligt, maar wel deel uitmaakt van het gebied van het politiekorps van de regio Rotterdam.

De ontploffing bij de woning was rond 04.15 uur. Vooral de voordeur van de woning raakte beschadigd, niemand raakte gewond. De dader of daders zijn voortvluchtig. Het is nog niet bekend of de explosie verband houdt met de eerdere explosies in Rotterdam bij woningen en bedrijfspanden. Dit jaar waren het er al ruim 50, dat is nu al meer dan in heel 2022.

De explosies in de stad zijn het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. De toename heeft volgens burgemeester Aboutaleb te maken met de strengere aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse havens. "Er worden zoveel drugs in beslag genomen dat drugscriminelen elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen", zei de burgemeester vorige maand.

Ook schietpartijen in Rotterdam

In de regio Rotterdam waren gisteravond en vannacht ook twee schietpartijen. De politie meldt dat er werd geschoten bij een autowasstraat op de Stadionweg. Rijnmond meldt dat in de ramen van de carwash kogelgaten zitten. Ook op de Koninginneweg is geschoten, meldt de politie op Twitter. Bij beide schietpartijen raakte niemand gewond.

Ook in Amsterdam waren dit jaar al veel explosies. Vannacht raakten de deur en de gevel van een flatgebouw in Osdorp beschadigd bij een ontploffing. En de nacht ervoor vond een explosie plaats bij een woning aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost. Volgens AT5 gingen er dit jaar al ongeveer 24 explosieven af in de stad.