Palestijn Khader Adnan (45) na maandenlange hongerstaking overleden

In Jeruzalem is de Palestijn Khader Adnan na een hongerstaking van 87 dagen overleden. Dat meldt de Israëlische gevangenis waar Adnan zat opgesloten. Volgens Israël weigerde Adnan medische hulp en werd hij vanochtend bewusteloos gevonden in zijn cel. In het ziekenhuis is zijn dood vastgesteld.

De Islamitische Jihad noemt Adnan in een reactie "een groot commandant" en zegt dat "de strijd doorgaat en dat de misdaden van de vijand niet onbestraft zullen blijven". De militante groep roept op tot een algemene staking in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.

Adnans advocaat stelt dat hij een maand geleden de gevangenisautoriteiten had gewaarschuwd dat de gezondheid van de hongerstaker verslechterde. De gevangenis zou hebben geweigerd Adnan over te plaatsen naar een ziekenhuis, zei de advocaat tegen de krant Haaretz.

Prominent lid

De 45-jarige Adnan kwam uit Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever en was een Palestijns activist en prominent lid van de militante Palestijnse groepering Islamitische Jihad. Sinds 2004 werd hij meerdere keren zonder aanklacht opgepakt. Dat kon vanwege een Israëlische veiligheidsmaatregel, die het mogelijk maakt om mensen op te pakken en ze vervolgens niet te berechten.

Uit protest tegen ging Adnan meerdere keren in hongerstaking, onder meer in 2013 en 2015. In februari werd hij opnieuw opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie en het aanzetten tot terreur. Daarop ging hij direct weer in hongerstaking.

De Palestijnse politicus Mustafa Barghouti beschuldigt Israël van moord. "Israël wist heel goed dat iemand na 87 dagen in hongerstaking elk moment kon sterven. En dat is gebeurd", zei hij tegen de nieuwszender Al Jazeera.

Raketten afgevuurd

Kort nadat de dood van Adnan bekend was geworden, klonk in Israël aan de grens met Gaza het luchtalarm. Volgens het Israëlische leger zijn vanuit de Gazastrook drie raketten afgevuurd die in open gebied zijn terechtgekomen.

Adnan was niet de enige Palestijn die in hongerstaking ging. Zo was er vorig jaar onder meer Khalil Awawdeh. Hij zat maanden in een Israëlische gevangenis, zonder dat er een aanklacht tegen hem was ingediend. In totaal gaat het volgens mensenrechtenorganisatie HaMoked om duizend gevangen die zonder proces vastzitten.

"In het verleden hebben we gezien dat hongerstaking effect kan hebben", zei toen een mensenrechtenadvocaat voor de Palestijnse organisatie Addameer. "Het kan de machtsverhouding tussen de cipier en de gevangene omdraaien. Het is een laatste redmiddel."