Inflatie bedroeg in april 5,2 procent

De inflatie in Nederland bedroeg in april 5,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een voorlopige raming. Dat betekent dat de prijzen van consumentenproducten zoals boodschappen en energie, gemiddeld 5,2 procent hoger waren dan in april vorig jaar.

Uit de CBS-raming blijkt dat de prijzen iets harder zijn gestegen dan in maart. Dat komt voor een deel doordat, vergeleken met vorig jaar, de energieprijzen minder zijn gedaald.

Met name voedingsmiddelen, drank en tabak werden duurder, hetzelfde geldt ook voor de prijzen van industriële goederen. De prijzen van voedingsmiddelen stegen met 13,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is wel iets minder sterk dan in maart.

De kerninflatie, de prijzen zonder voeding en energie, bedroeg 6,7 procent, net zo hoog als in februari en maart.

De inflatie in Nederland begon scherp op te lopen na de Russische invasie van Oekraïne, vorig jaar februari. Onder meer gas en elektriciteit werden veel duurder. De laatste maanden is de inflatie wel afgenomen, onder meer doordat energie weer goedkoper werd. De prijzen van voedingsmiddelen, industriële producten en diensten stegen juist,

In cao-onderhandelingen worden forse looneisen gesteld als compensatie voor de inflatie. Inmiddels is de gemiddelde loonstijging hoger dan de inflatie.