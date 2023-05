Wekdienst 2/5: FNV-personeel staakt zelf • Tweede etappe La Vuelta Femenina

Goedemorgen! Een opvallende staking vandaag: werknemers van vakbond FNV voeren zelf actie. En in La Vuelta Femenina wordt de tweede etappe verreden.

Eerst het weer: de dag begint vrij bewolkt met vooral in het noorden een lichte bui. Vanmiddag is het overal droog en breekt geregeld de zon door. Bij een matige noordenwind is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen: maximaal 10 tot 14 graden.