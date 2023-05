Bezoekers illegale rave in België kwamen voor 'het gevoel dat je vrij bent'

De illegale rave in Sint-Truiden was een 'teknival'. Deze grootschalige, gratis festivals zonder vergunning met teknomuziek worden door heel Europa gehouden op afgelegen plekken, zoals een verlaten militair terrein.

Ondertussen klaagden omwonenden het hele weekend over harde muziek en feestgangers die in de tuinen poepten en plasten. Na afloop arresteerde de politie negen mensen, onder wie zeven Nederlanders. Zij worden ervan verdacht het illegale feest te hebben georganiseerd.

Het illegale feest op het voormalige militair terrein van Brustem met duizenden bezoekers begon vrijdagavond en eindigde gisteren. De politie greep het hele weekend niet in. "Gezien de omvang en het aantal aanwezigen is het voor de ordediensten onmogelijk om de zone op een veilige manier te ontruimen", zei burgemeester Ingrid Kempeneers tegen de VRT .

"De beste free party ooit gegeven in België", dat was de illegale rave in Sint-Truiden van afgelopen weekend volgens een van de bezoekers. Hij wil anoniem blijven "omdat dit niet altijd goed wordt ontvangen in de scene".

Een oud-organisator van teknivals, die ook anoniem wil blijven "vanwege werk", zegt dat de muziek op dit soort feesten "veel beter" is dan op reguliere festivals. "En de drank is ook veel goedkoper dan bijvoorbeeld in een club." Met de inkomsten hiervan betalen de organisatoren de geluidsinstallatie, zegt Vunk.

Handhaving strenger

De promotie van illegale raves gaat via sociale media, zegt de bezoeker van het feest in Sint-Truiden. Om te voorkomen dat een feest wordt ontdekt, meldt de organisatie eerst alleen de regio het gaat plaatsvinden, en als alles klaarstaat, wordt de precieze locatie bekendgemaakt.

In Nederland is het tegenwoordig volgens Vunk veel moeilijker dan eind jaren 90 en begin jaren 2000 om een illegaal feest te organiseren. "Nu is de handhaving veel strenger." Bovendien zou een feest zoals dat in Sint-Truiden in Nederland "gelijk zijn gestopt", denkt Vunk.

Maar met de overlast voor omwonenden van de rave in Sint-Truiden viel het volgens de bezoeker best mee. "Ik heb daar met verschillende buren gesproken die dit niet eens zo erg vonden. Sommigen vonden het zelfs tof dat er eens wat leven in de brouwerij kwam."