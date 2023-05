Lodeweges maakt nu briefjes voor Heitinga: 'Ik vind assistentenrol prachtig'

In deze serie spreken we drie trainers in het betaald voetbal over de rol van de assistent: Dwight Lodeweges (Ajax), Erwin Koeman (Oranje) en Arjan Veurink (Engeland). Vandaag de eerste editie met Lodeweges.

"We zeiden: Ronald, als je risico wilt nemen, dan moet je dit doen!", zegt Dwight Lodeweges. "Eerst wilde de bondscoach niet, want hij was bang dan met grote cijfers te verliezen van Duitsland. Maar toen viel de 2-1 en graaide hij het briefje uit mijn handen."

"Wij als assistenten zijn er om de rust en het overzicht te bewaren als de hoofdtrainer langs de zijlijn staat te coachen of opgaat in emoties. Ik maak de briefjes nu ook voor John, zo probeer ik ook voor hem te denken."

"Later kreeg ik zelfs briefjes van de buurjongens in de brievenbus met daarop dezelfde formatie, maar dan met hun namen ingevuld", lacht Lodeweges nu terugkijkend. "Ach, ik vond het vooral mooi dat het plannetje had gewerkt. Het was een goed voorbeeld van hoe ik als assistent de hoofdtrainer aan het denken probeer te zetten."

Hij ruilde de rust in voor een club in crisis. Lodeweges luistert, kijkt en denkt mee. "Michael (Reiziger, red.) en ik praten veel met John. Het is continu overleggen, ondersteunen, en aan het denken zetten."

En dus zegde hij zijn functie in de Raad van Commissarissen bij SC Heerenveen al na een maand op, moest amateurclub VVOG verder zonder hem, en rijdt hij nu bijna dagelijks vanuit zijn woonplaats in Gelderland naar Amsterdam.

Even daarvoor had Lodeweges juist nog besloten het rustiger aan te gaan doen. Hij wilde vaker thuis zijn en meer met zijn vrouw ondernemen, die pas een ongeluk had gehad. "Maar als Ajax belt, dan zeg je geen nee. Bovendien gaat het met mijn vrouw gelukkig weer een stuk beter. Ik kon dit niet laten schieten, dit was te mooi."

Ontspannen zit Lodeweges (65) begin april in een Ajax-trainingspak op De Toekomst. Toen Heitinga in januari de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde, had die één duidelijke wens: als debuterende eredivisietrainer wilde hij de ervaren Lodeweges aan zijn zijde.

Ja, Lodeweges kan dus uit ervaring spreken als hij het verschil tussen assistent- en hoofdtrainer er een 'van dag en nacht' noemt. "Ik zie het eigenlijk als twee verschillende beroepen. Wat er op een hoofdtrainer afkomt is immens en niet te onderschatten. De druk en verantwoording is enorm. De hoofdtrainer wordt erop aangesproken als het slecht gaat, de assistent niet. Helemaal bij een club als Ajax is verliezen eigenlijk geen optie." Afgelopen maanden zal hij dat aan den lijve hebben ondervonden.

Later werd hij hoofdtrainer van onder andere PEC Zwolle, SC Heerenveen en Cambuur. Ook coachte hij in Japan, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten.

In bijna 35 jaar trainde Lodeweges vijftien verschillende clubs: hij begon zijn carrière als assistent van Hennie Spijkerman bij Go Ahead Eagles - "met niemand kan ik zo over voetbal praten als Hennie" - en werkte daarna onder meer met Henk ten Cate, Foppe de Haan en Koeman.

Op missie in Rusland

In grote lijnen is werken met verschillende hoofdtrainers hetzelfde, zegt hij, maar verschillen zitten er bijvoorbeeld in hoeverre iemand taken uit handen geeft. Vaak geldt: hoe ervarener een trainer is, hoe meer die aan zijn assistenten durft over te laten. Lodeweges roemt Koeman, met wie hij 2,5 jaar bij Oranje werkte: "Die was zo ervaren, die was niet bang om te delegeren."

Zo stuurde de bondscoach zijn assistenten op missie naar het Oranje-loze WK van 2018 om de systemen van andere landen te analyseren. "Ook wij probeerden in het begin 5-3-2 te spelen, maar Koeman vond dat dat niet goed genoeg werkte met de spelers die we hadden. Dus gingen Kees van Wonderen en ik op het WK kijken naar welke speelwijze wél bij onze jongens zou passen."

"We hadden beet bij België: die speelden met de backs hoog, drie centrale verdedigers en een box op het middenveld. We konden zo'n beetje alle spelers invullen. Dat hebben we met beelden gepresenteerd aan Koeman en na een uur kletsen zei die: we gaan het zo doen. Dat vind ik prachtig."