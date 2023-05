Reizigers moeten treinen naar België en Duitsland in zomer reserveren

Wie vanaf half juni met de trein naar een van de buurlanden wil, moet een zitplaats reserveren in veel treinen. Op die manier wil de NS de grote drukte beperken. Internationale treinen zijn namelijk razend populair.

Vanwege de zomerdrukte moeten reizigers die voor het goedkoopste tarief naar Antwerpen of Brussel willen een specifieke trein reserveren. Nu kunnen ze nog alle treinen kiezen. De drukte moet zo beter voorspelbaar worden, zegt NS.

Reizigers die met de ICE naar Duitsland of Zwitserland reizen moeten van 17 juni tot en met 18 augustus een zitplaats reserveren, was al eerder bekendgemaakt. Zonder zitplaats kan iemand niet mee. Volgens NS moet dat ertoe leiden dat iedereen "ongeacht de ticketsoort in gelijke mate kans heeft op een comfortabele reis".

NS zegt dat er op langere termijn meer treinen moeten gaan rijden. Die zijn al besteld, maar nog niet geleverd.

'Verkeerde ontwikkeling'

De ANWB, Fietsersbond, seniorenorganisatie KBO/PCOB en reizigersvereniging Rover zijn boos, schrijft het AD, die als eerste berichtte over de plannen. De belangenclubs vinden dat de NS internationaal reizen per trein zo veel onaantrekkelijker maakt.

"Door het beperken van Early Bird-tickets maakt NS de intercity naar Brussel voor reizigers gemiddeld duurder. Dat vinden wij een verkeerde ontwikkeling", schrijven ze in een negatief advies aan de NS. De reserveringsplicht vinden ze "van alle slechte oplossingen de minst slechte".