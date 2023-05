Syrische staatsmedia: militair gedood bij Israëlische luchtaanval Aleppo

Bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in Noord-Syrië is maandagavond een militair om het leven gekomen, melden Syrische staatsmedia.

Een militaire bron zegt tegen het Syrische staatspersbureau dat twee burgers en vijf andere Syrische soldaten gewond zijn geraakt. En dat Israël luchtaanvallen op andere doelen rond Aleppo heeft uitgevoerd. Israël heeft nog niet gereageerd.

De Syrische luchtafweer heeft Israëlische raketten onderschept in de buurt van Aleppo en heeft er een aantal neergeschoten, meldden Syrische staatsmedia gisteren.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in Groot-Brittannië is gevestigd, zegt dat de aanval gericht was op een wapendepot bij de luchthaven.

Syrië meldt vaker Israëlische luchtaanvallen met doden tot gevolg, zoals begin januari in Damascus. Het land wordt al meer dan tien jaar verscheurd door een burgeroorlog.