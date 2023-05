'Universiteiten weren vaker promovendus met beurs uit China'

Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van promovendi die een beurs van de Chinese overheid krijgen, meldt Trouw.

De sponsoring door het Chinese ministerie van onderwijs leek eerst (financieel) voordelig. Maar Nederlandse universiteiten ervaren het Chinese beurssysteem in toenemende mate als een risico, blijkt uit een rondgang van de krant langs twaalf universiteiten.

Om een China Scholarship Council (CSC)-beurs te krijgen, moeten de promovendi een formulier ondertekenen waarmee ze toezeggen te rapporteren aan de Chinese ambassade in hun land. Ze moeten trouw zweren aan de Communistische Partij en na hun PhD minimaal twee jaar terug naar China.

Militaire toepassingen

Na Kamervragen kondigde onderwijsminister Dijkgraaf vorige maand een onderzoek aan naar de risico's van de beurs voor kennisveiligheid. In totaal promoveren in Nederland zo'n 2000 Chinezen met een CSC-beurs, verspreid over alle universiteiten.

De TU Delft accepteert geen CSC-promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om 'dual use'-technologieën, die zowel civiele als militaire toepassingen hebben. De Universiteit Utrecht gaat helemaal geen nieuwe gesprekken aan met beurspromovendi met Chinees geld.