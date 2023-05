Doden en gewonden door kettingbotsingen tijdens zandstorm in Illinois

Bij de kettingbotsingen aan het eind van maandagochtend waren 40 tot 60 auto's betrokken en dertig bedrijfswagens, waarvan twee opleggers in brand vlogen, zegt de politie. "De oorzaak van de botsingen is buitensporige wind die vuil van de akkers over de snelweg blies, wat leidde tot nul zicht."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het gebeurde op zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van Chicago, de grootste stad van Illinois. "Het enige dat je kon horen nadat we werden geraakt was botsing na botsing na botsing achter ons", zegt een 43-jarige automobilist die naar St. Louis reisde.

Droogte

De coördinator van de hulpdiensten spreekt van "een moeilijke situatie" en een waarvoor het "heel moeilijk is om te trainen". De wind waaide met een snelheid tussen de 56 en de 74 kilometer per uur, zegt de meteorologische dienst.

"Het is heel plat, heel weinig bomen", zegt een meteoroloog. "Het is in dit gebied de afgelopen drie weken heel droog geweest. De boeren zijn hun akkers aan het bewerken en aan het planten. De bovenste laag grond is vrij los."