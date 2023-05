Reizigers naar de VS hoeven binnenkort niet meer gevaccineerd te zijn

Vanaf volgende week donderdag hoeven buitenlandse reizigers naar de VS niet meer gevaccineerd te zijn. Dat geldt ook voor werknemers van de federale overheid.

Het is een van de laatste coronareisbeperkingen die nog gelden in de VS. Sinds juni vorig jaar hoeven mensen die met het vliegtuig in de VS landen, geen negatieve test meer te laten zien. Wel golden voor de meeste reizigers dus nog vaccinatie-eisen, maar op 11 mei worden deze opgeheven.

De regering-Biden stelde verschillende maatregelen in om mensen te bewegen zich te laten vaccineren. Inmiddels wordt covid-19 meer als een endemische ziekte beschouwd, schrijft persbureau AP.

In de VS zijn meer dan een miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van corona. Afgelopen week nog ruim duizend, meldde het CDC, het Amerikaanse RIVM. Dat was het laagste aantal wekelijkse doden sinds het begin van de pandemie in maart 2020.