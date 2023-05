Leicester schiet het meest op met gelijkspel in Engelse degradatiethriller

Leicester City en Everton hebben een meeslepende degradatiethriller met een 2-2 gelijkspel afgesloten. Dankzij dat ene puntje is Leicester naar de zestiende plaats geklommen, maar is het nog zeker niet uit de degradatiezorgen. Everton staat negentiende, met nog vier wedstrijden te spelen.

Dat er voor beide ploegen veel op het spel staat in de laatste speelrondes van de Premier League, werd direct duidelijk in de wedstrijd. Zowel Leicester als Everton ging er vol voor, in de hoop degradatie nog te kunnen ontlopen. De laatste drie ploegen degraderen naar de Championship.