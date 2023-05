Belg Brecel doorbreekt Britse hegemonie als nieuwe wereldkampioen snooker

Brecel had bij vijf vorige WK-deelnames geen partij gewonnen, ondanks dat hij in 2012 als 17-jarige de jongste debutant ooit in de befaamde Crucible was.

In de kwartfinale had de in Dilsen-Stokkem woonachtige snookerspeler bij het WK in Sheffield al afgerekend met titelhouder en zevenvoudig kampioen Ronnie O'Sullivan. Dat deed de Belg door een 6-10 achterstand om te draaien in een 13-10 overwinning.

Brecel was maandag in een zenuwslopende finale met 18-15 te sterk voor de Brit Mark Selby, goed voor vier wereldtitels.

De sympathieke Belg hoopt nu op een doorbraak van het snooker in België. "Dit betekent veel voor mijzelf, maar ook voor de sport in mijn land. Maar nu ga ik eerst een paar weken feesten, denk ik."

Brecel begon de finale voortvarend en bouwde een 9-8 voorsprong in frames uit naar 15-10 na drie sessies. Na de break tussen de middag- en avondsessie was het eerste frame ook voor de Belg (16-10), maar daarna liet Selby zien waarom hij in 2014, '16, '17 en '21 de beste van de wereld was.

Met vijf frames en 327 punten op rij, waaronder een 'century' (minstens 100 punten in een frame) bracht de Brit de spanning weer terug. Eerder in de partij had hij al een frame met de maximumscore van 147 punten in één beurt laten noteren. Het was pas de vijftiende keer in de lange geschiedenis van het WK dat een speler tot zo'n huzarenstukje kwam, maar Selby was de eerste die daar in een finale in slaagde.

Bij 15-16 wankelde Brecel, maar het 32ste frame was toch weer voor de 'Belgium Bullet', waarna hij met zijn vijfde century van de finale de wereldtitel veilig stelde.