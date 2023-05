Supermanpak en bar uit Cheers geveild, net als duizend andere unieke filmitems

Meer recent is de originele bar uit de tv-serie Cheers, die van 1982 tot 1993 werd uitgezonden, met daarin de namen van de acteurs gekerfd. Comisar beschikt ook over gereedschap uit de serie Breaking Bad, waarmee personages Walter White en Jesse Pinkman crystal meth maakten.

James Comisar verzamelde door de jaren heen een indrukwekkend aantal film- en serieobjecten. Naast de Superman- en Star Trek-kostuums heeft hij in zijn collectie ook onder meer kostuums en rekwisieten uit Batman, uit de jaren zestig.

Altijd al rond willen lopen in een authentiek Star Trek-kostuum? Of in een origineel pak gedragen door de eerste Superman-acteur George Reeves in de jaren vijftig? Dan kun je binnenkort je slag slaan op een veiling in Dallas. Een verzamelaar van unieke spullen uit Amerikaanse films en series verkoopt daar zijn hele collectie.

Het is maar een kleine greep uit de verzameling. In totaal gaan er volgende maand ongeveer duizend items onder de hamer.

Jarenlange verzameling

Comisar verzamelde de spullen sinds 1989. Hij groeide op in Los Angeles en hing als kind al rond bij filmsets. In zijn studietijd kwam hij erachter dat gebruikte film- en serierekwisieten nergens goed werden opgeslagen.

Zo werden kostuums na de opnames verkocht of verhuurd, en in sommige gevallen zelfs weggegooid. De bekende Cheers-bar trof Comisar aan in een studio-opslag, met een dood stinkdier erin.

Hij was eigenlijk van plan een museum op te richten om alles in tentoon te stellen. Maar dat plan mislukte, waarna hij besloot de objecten te veilen. "Ik vind dat deze spullen terecht moeten komen bij de fans zodat zij ervan kunnen genieten. Als er op een goede dag een museum komt, hebben gepassioneerde fans en verzamelaars er in elk geval goed voor gezorgd."

Het lijkt erop dat Comisar er ook een aardig zakcentje aan gaat verdienen. Op de Cheers-bar en het Superman-pak is nu online al meer dan 1000 dollar geboden.