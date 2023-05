Wolfsburg met scorende Roord ten koste van Arsenal naar Champions League-finale

Mede dankzij een doelpunt van Jill Roord heeft VfL Wolfsburg zich geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwen, die op 3 juni in Eindhoven wordt gespeeld. De Duitse ploeg won in Londen na verlenging met 2-3 van Arsenal, na een 2-2 gelijkspel van vorige week in eigen huis.

Behalve Roord stonden ook Oranje-internationals Dominique Janssen en Lynn Wilms in de basis bij Wolfsburg. Victoria Pelova speelde mee bij Arsenal, waar Vivianne Miedema langdurig is uitgeschakeld met een kruisbandblessure.

Vorige week plaatste FC Barcelona zich al voor de eindstrijd in het Philips Stadion. De Spaanse ploeg rekende in de halve finale af met Chelsea.