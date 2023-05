Oekraïense topadviseur vastberaden: 'We gaan óók de Krim bevrijden'

De voorbereidingen voor het Oekraïense tegenoffensief zijn in volle gang. Dat zegt Andri Jermak, vertrouweling van president Zelensky, in gesprek met de NOS en Nieuwsuur. Vrijwel alle benodigde wapens en gevechtsvoertuigen die door het Westen zijn toegezegd aan Oekraïne zijn inmiddels in het land. "In het geval van Nederland is alles afgeleverd. Maar uiteraard hebben we meer wapens nodig."

Over het aangekondigde en langverwachte tegenoffensief laat Jermak weinig los. "Ik kan er weinig over zeggen, maar ons doel is om alles te bevrijden met zo min mogelijk verliezen. We willen terug naar de grenzen die we hadden sinds de onafhankelijkheid van 1991." Hij maakt duidelijk dat Kyiv vastberaden is de Krim en de Donbas volledig te bevrijden. "Natuurlijk, die regio's horen bij de internationaal erkende grenzen van Oekraïne."

Als hoofd van de presidentiële staf is Jermak een belangrijke steunpilaar van Zelensky. Het zijn al lange tijd goede vrienden; beiden waren voor hun politieke carrière vooraanstaande tv- en filmproducenten. Jermak hielp Zelensky in 2019 als campagnemedewerker de presidentsverkiezingen te winnen. Daarna werd hij beloond met de post van stafchef en lid van de nationale veiligheidsraad. Het maakt hem de op één na belangrijkste man van Oekraïne.