Politie haalt man die op bouwkraan klom veilig naar beneden

Een man die vanavond boven op een bouwkraan bij station Groningen klom, staat weer met beide voeten op de grond. Dat meldt RTV Noord.

Hij werd naar beneden gehaald door vier medewerkers van een speciale politie-eenheid die gespecialiseerd is in ingewikkelde situaties. Het station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer platgelegd.

Even voor 22.00 uur wist de zogeheten Dienst Speciale Interventies (DSI) de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Hij is aangehouden.

Het is nog niet duidelijk waarom de man op de cabine van de kraan klom. Het treinverkeer van en naar Groningen rijdt volgens de NS vanaf 22.30 uur weer volgens de dienstregeling.