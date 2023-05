Man klimt op bouwkraan bij station Groningen, treinverkeer ligt stil

Een man is boven op een bouwkraan bij station Groningen geklommen. Het station is afgezet en het treinverkeer is platgelegd.

RTV Noord meldt dat het niet duidelijk is waarom de man, die een zwarte capuchon draagt, naar de cabine van de kraanmachinist is geklommen.

De Dienst Speciale Interventies is bij het station om te proberen de man uit de kraan te krijgen. Dat is een team van de politie dat gespecialiseerd is in ingewikkelde situaties.

"We hebben specialisten opgeroepen die gespecialiseerd zijn om op hoogte te werken. We proberen contact te krijgen met de man. Het is een gevaarlijke situatie. We willen dat hij zo snel mogelijk weer veilig op de grond staat", zegt een woordvoerder de politie tegen de regionale omroep.