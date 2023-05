Taxichauffeur tegen wie jarenlange celstraf was geëist gaat vrijuit

De Amsterdamse taxichauffeur die verdacht werd van een aanslag in Hoef en Haag vorig jaar, is vandaag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken. Hij werd twee weken geleden nog onwel toen hij de strafeis van vijf jaar celstraf hoorde.

Er waren wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij de aanslag, maar de rechter is er niet van overtuigd dat het zijn taxi was die op 2 juli in de omgeving van de woning is gezien.

Reeks explosies

De aanslag was de eerste in een reeks explosies. Afgelopen zomer werden in juli drie aanslagen gepleegd op woningen in dezelfde regio. Tweemaal in Hoef en Haag en één keer in Tienhoven. Ook was er een aanslag op een woning in Huizen.

Justitie denkt dat de aanslagen te maken hebben met een conflict tussen twee groepen drugscriminelen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt, die zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Niet alleen voor het OM is de vrijspraak een grote tegenvaller. Ook de bewoners zijn teleurgesteld, schrijft RTV Utrecht. Zij wilden de geleden schade op de chauffeur verhalen.

De taxichauffeur heeft gedurende zijn proces gebruikgemaakt van zijn zwijgrecht. Alleen bij het laatste woord zei hij onschuldig te zijn en vroeg hij om vrijspraak. Het is nog niet duidelijk of het OM in beroep gaat.