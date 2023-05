In Rotterdam maakt vuurwapengeweld plaats voor 'primitieve' aanslagen

Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en geïmproviseerde brandbommen om elkaar aan te vallen of te intimideren dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de reeks aanslagen in de omgeving in de afgelopen maanden.

Dit jaar zijn er vijftig explosies geregistreerd in de regio Rijnmond. Ook afgelopen nacht ging een vuurwerkbom af, ditmaal voor een coffeeshop in het centrum van Rotterdam. De afgelopen maanden zijn er volgens de politie veertig aanhoudingen geweest in verband met zulke ontploffingen.

Cobra's en benzine

Het is onduidelijk waarom nu vaker voor geïmproviseerde bommen wordt gekozen, maar dat er een verandering gaande is, is duidelijk. "We zien een verschuiving", zegt hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam Fred Westerbeke in Nieuws en Co op NPO Radio 1. In het verleden werden bij ruzies in de onderwereld vaker vuurwapens ingezet. "Nu zijn er veel minder incidenten met vuurwapens, maar zien we dat er vaker op een eenvoudigere manier angst wordt aangejaagd."

Dat gebeurt bijvoorbeeld door zeer zwaar knalvuurwerk zoals cobra's in te zetten, al dan niet in combinatie met het laten exploderen van een fles met een brandbare vloeistof, zoals benzine. Zulke aanslagen worden overigens door heel Nederland gepleegd, zegt de hoofdcommissaris.

Zo zijn in Amsterdam dit jaar twintig explosies bij woningen, winkels of restaurants geweest, schreef Het Parool onlangs. Vanwege alle aanslagen op woningen komt er een speciaal team bij de politie, berichtte Nieuwsuur vorige maand.

Dit zijn de aanslagen die bekend zijn in de regio Rijnmond: