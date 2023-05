Na missers in Bakoe krijgt De Vries snel nieuwe kans: 'Dan draait hij het om'

Hij sprak zelf van een "dramatisch weekend". Juist nu de snelheid erin zat en een goed resultaat mogelijk leek, liet Nyck de Vries in Azerbeidzjan een aantal steken vallen. Een stuurfout in de tiende ronde van de race op zondag, vanuit kansrijke positie, maakte een einde aan drie teleurstellende dagen. "Dat was zonde, zeker omdat hij zo goed aan het weekend was begonnen", zegt voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, doelend op De Vries' veelbelovende zesde plaats in de vrije training van vrijdag. Een paar uur na die sterke start ging het door een crash mis in de kwalificatie voor de hoofdrace. Een dag later, in de kwalificatie voor de sprintrace, kon De Vries door een late rode vlag geen snelle tijd meer noteren. Hand in eigen boezem Een serie incidenten dus, die ertoe leidde dat hij zonder punten uit Bakoe vertrok. Na de vierde Grand Prix in zijn eerste volledige Formule 1-seizoen staat de teller nog op nul. Van der Garde: "Als rookie heeft Nyck best een moeilijk begin gehad. Dit circuit was juist bekend voor hem, dus hij had mooi kunnen laten zien hoe goed hij is."

De Vries is uitgestapt nadat hij met zijn linkervoorwiel de muur heeft geraakt - Reuters

De Vries stak de hand na zijn uitvalbeurt op zondag in eigen boezem. "Het was volledig mijn schuld. Heel stom en onnodig. Ik ben teleurgesteld in mezelf, veel meer heb ik daar niet aan toe te voegen", zei hij vlak na de race. Van der Garde kon die eerlijke reactie wel waarderen. "Dat vond ik mooi om te zien. Hij stuurde te vroeg in, zo'n fout maakt iedereen een keer. De meeste coureurs zouden excuses zoeken. Het is een goed teken als je jezelf in de spiegel aan kunt kijken, daar word je alleen maar beter van."

Iedere rookie maakt mindere momenten mee. Niet iedereen is Lewis Hamilton of Max Verstappen, die instappen en meteen winnen. Giedo van der Garde over de eerste races van Nyck de Vries

Maar in de soms meedogenloze Formule 1-wereld kunnen een paar missers een coureur lang achtervolgen. AlphaTauri-teambaas Franz Tost zag De Vries' mindere weekend als "onderdeel van het leerproces". De markante Oostenrijker liet zich desondanks ontvallen dat "het eigenlijk niet had moeten gebeuren". Dat wil niet direct zeggen dat de plek van De Vries bij AlphaTauri al onder druk staat, meent Van der Garde. "Het seizoen is nog maar net begonnen. Als hij vanaf nu goed presteert, is iedereen deze weekenden ook weer snel vergeten. Hij moet een boost krijgen door een keer een goed resultaat te halen." "Ik heb het zelf ook ervaren, in mijn seizoen in de Formule 1. Na een paar mindere races stond ik onder druk. Toen dacht ik: misschien word ik wel gewisseld en is dit wel mijn laatste of een-na-laatste race, dus ik ga nu gewoon genieten. En toen kwamen juist de resultaten."

De Vries is niet de enige coureur die tegenslag kent in zijn eerste jaar in de Formule 1, wil Van der Garde maar zeggen. "Iedere rookie maakt mindere momenten mee. Niet iedereen is Lewis Hamilton of Max Verstappen, die instappen en meteen winnen." Duel met Tsunoda Ook voor De Vries' teamgenoot Yuki Tsunoda, die aan zijn derde jaar bij AlphaTauri bezig is, verliep de start van zijn F1-carrière met pieken en dalen. De Japanner kreeg van de teamleiding tijd om zich te verbeteren en heeft vooralsnog een solide seizoen, waarin hij twee keer een punt haalde.

De Vries in actie tijdens het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan - ProShots