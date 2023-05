Wereldberoemde gast voor restaurant in Noordbeemster: Obama prikt vorkje mee

Een bijzondere dag vandaag voor de werknemers van een restaurant in Noordbeemster: zij kregen bezoek van Barack Obama. De oud-president van de Verenigde Staten geeft vanavond een lezing in Amsterdam en kwam vanmiddag een hapje eten bij het restaurant. De keuze viel volgens de bedrijfsleider op "een doodgewone salade geitenkaas en een groene ijsthee".

NH Nieuws schrijft dat er voorafgaand aan het bezoek vijf beveiligingsmensen langskwamen om te vragen of er plek zou zijn. "Ze zeiden dat er straks een heel belangrijke Amerikaanse persoon zou komen lunchen", zegt bedrijfsleider Micka van Westen bij de regionale omroep. "We moesten de vluchtroutes laten zien en daarna hebben we de tafel opgediend. We mochten niet weten wie het was."

Vervolgens reden er zeven grote zwarte auto's het terrein op en stond Obama plots in de deuropening. "Het was een grote eer. Hij is net zo vriendelijk en aanspreekbaar als je zou verwachten. Precies zoals op tv."

De oud-president zei volgens Van Westen dat hij enkele dagen eerder ook Koningsdag had gevierd. "I'll leave it at that", zou hij hebben gezegd. Anderhalf uur later vertrok hij weer. Vanavond geeft Obama een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam.