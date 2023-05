Tv-kok Jock Zonfrillo van MasterChef Australië overleden

In de uren voor zijn dood had hij het programma nog aangekondigd en aangeprezen via sociale media. Het nieuwe seizoen zou aftrappen met een gastoptreden van de Britse kok Jamie Oliver.

Zonfrillo zat sinds 2019 in de jury van het populaire kookprogramma, dat ook in Nederland wordt uitgezonden. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen, dat al is opgenomen, zou vandaag in Australië worden uitgezonden, maar dat is niet doorgegaan uit respect voor Zonfrillo en zijn familie. Hij overleed afgelopen nacht in Melbourne.

Een van de drie juryleden van MasterChef Australia, kok Jock Zonfrillo, is overleden. Hij werd 46 jaar. Waardoor hij is overleden, is niet bekend.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de culinaire wereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Zonfrillo. De geboren Schot met een Italiaanse vader begon al op zijn twaalfde in keukens te werken. Op zijn vijftiende werd hij een van de jongste leerling-koks die ooit in het befaamde luxe Schotse resort The Turnberry Hotel werkten. Twee jaar later ging hij aan de slag bij de Britse Michelin-kok Marco Pierre White in diens beroemde restaurant in het Hyde Park Hotel in Londen.

Ondanks de bloeiende carrière die voor hem in het verschiet lag, raakte hij in zijn tienerjaren aan de grond, werd hij dakloos en raakte hij verslaafd aan heroïne. In zijn memoires uit 2021, Last Shot, schrijft hij daar uitgebreid over.

In 2000 maakte hij een nieuw begin in Australië, waar hij verschillende restaurants opende. Het meest succesvol was Restaurant Orana in Adelaide, waarmee hij prestigieuze culinaire prijzen won. Ook schreef hij goed verkopende kookboeken. Zonfrillo werkte met beroemde chef-koks over de hele wereld.

Maar hij kende ook zijn dieptepunten. Restaurant Orana ging in 2020 failliet met een miljoenenschuld en oud-collega's bekritiseerden zijn boek vanwege onnauwkeurigheden.

Passie voor eten

In 2019 werd hij gevraagd voor MasterChef, waarvan hij de jury vormde met recensent en kookboekenschrijfster Melissa Leong en chef-kok en oud-winnaar van het programma Andy Allen. Daarin daagde hij de kandidaten uit en coachte hij ze met zijn passie voor eten en zijn humor. Ook was hij een inspiratie voor vele thuiskoks.

In een radioprogramma op de ochtend voor zijn dood bekend werd, zei Melissa Leong dat ze eetwedstrijden hield met Zonfrillo, maar dat ze daar gauw mee was opgehouden. "Ik leerde al snel om niet te proberen Jock bij te houden, want dat zou ik altijd verliezen. Hij kan ongelooflijk snel en veel eten, dat gaat je verstand te boven, daar kun je gewoon niet bij." Ze vertelde dat hij de hele dag at, op de set en daarbuiten.

Ook prees ze hem om zijn vele talenten: "Hij is bizar getalenteerd, superlief, heel grappig, ontzettend knap, draagt een driedelig pak stijlvol als geen ander, en hij kan dagen eten." Pas na de uitzending hoorde ze dat hij was overleden.