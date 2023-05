Vluchter Kragh Andersen wint Eschborn-Frankfurt en voorkomt sprintersfeest

De Nederlandse renners speelden geen rol van betekenis. Jetse Bol was op de 32ste plek de beste landgenoot.

De zestigste editie van de Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt is voor de verandering niet uitgelopen op een massasprint. De Deen Søren Kragh Andersen was de sterkste van een kopgroep van tien.

Van kop af

De kopgroep ontstond op 37 kilometer van de aankomst na een demarrage van Marc Hirschi. Met het ingaan van de laatste ronde van ruim 6 kilometer in Frankfurt bedroeg de voorsprong nog maar 20 seconden, maar het peloton kreeg het gat niet dicht.

Kragh Andersen zette de sprint van kop af aan in en alleen Konrad kon bij hem in de buurt blijven. Het is de eerste overwinning van de Deen bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

De laatste zege van de Deen dateerde van 2020 toen hij voor Team Sunweb de tijdrit won in de BinckBank Tour. In dat jaar won hij ook twee etappes in de Tour de France.