Voorzitter spelersvakbond Levtsjenko: 'Spelers moeten emoties kunnen tonen'

"Natuurlijk vind ik dat elleboogjes, kopstoten en duwen en trekken harder aangepakt zouden moeten worden", zegt Levtsjenko. "Maar je mag elkaar best een beetje uitdagen op het veld. We moeten de sport niet volledig killen door alle emoties weg te halen."

Nog nooit had een scheidsrechter in een bekerfinale zoveel gele kaarten nodig als Dennis Higler gisteren (elf). Met name in de eerste helft werd er nauwelijks gevoetbald en waren er vooral opstootjes en onvriendelijkheden tussen de spelers op het veld.

Levtsjenko keek samen met zijn zoontje naar de wedstrijd en zag hoe veel spelers bepaald geen voorbeeldfunctie voor de jeugd vervulden. "Ik heb veel dingen gezien die niet leuk waren voor kinderen. Hoe de spelers in de eerste helft met elkaar omgingen, dat moet op een andere manier."

Publiek

Levtsjenko vindt dat het niet aan de vakbond is om zich te mengen in hoe spelers zich op het veld gedragen. "Je mag best ver gaan. Overtredingen, elkaar vasthouden en een beetje zuigen, dat moet kunnen", is zijn persoonlijke mening.

"Maar je moet niet ten koste van alles willen winnen. Soms zie je een speler vallen en doet hij alsof hij zwaar geblesseerd is en een paar minuten later rent hij alsof er niets gebeurd is. Als je onsportief speelt, verdien je het wat mij betreft niet om te winnen."

In Studio Voetbal was het gedrag van de spelers in de bekerfinale een belangrijk gespreksonderwerp.