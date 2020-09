Drie doden bij nieuwe bosbranden Californië

Zoals gebruikelijk in de VS hebben de branden een naam gekregen: Zogg (bij Redding) en Glass (bij Napa). Beide vuurzeeën zijn nog niet onder controle.

Bij twee nieuwe natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en is meer dan 27.000 hectare grond verwoest.

Californië wordt ieder jaar geteisterd door bosbranden. Vanaf januari zijn er al meer dan 8000 branden geweest die volgens de brandweer bijna 1,5 miljoen hectare grond in de as hebben gelegd, meer dan gemiddeld in de westelijke staat. In totaal kwamen dit jaar 26 inwoners van Californië bij de branden om het leven.

Landelijk zijn er in de VS dit jaar overigens minder branden dan gemiddeld in de tien voorgaande jaren. Maar in verschillende staten, waaronder Californië, zijn juist meer branden dan gemiddeld en is het getroffen gebied veel groter dan normaal.

De Californische natuurbranden worden aangewakkerd door harde wind en aanhoudende hitte. Ook de komende dagen blijft het heet: op sommige plekken in de staat kan het kwik oplopen tot bijna 40 graden.