Patiënten voor dichte deur bij huisartsenpraktijk in Brabantse Reusel

Patiënten van huisartsenpraktijk Co-Med in Reusel stonden vanochtend raar te kijken toen ze zich meldden bij de praktijk. Vanwege personeelstekort is de praktijk per direct gesloten, de spoedlijn is onbereikbaar en een alternatief levert veel verontwaardigde reacties op.

Patiënten zijn radeloos, schrijft Omroep Brabant. Op het hek van de Brabantse praktijk hangt een briefje met de boodschap dat de praktijk is gesloten. Daarbij staat een telefoonnummer, maar bellende patiënten worden doorverwezen naar een huisarts in Amsterdam.

"We kunnen nergens naartoe als we iets mankeren. Ze moeten zich schamen", zegt een gefrustreerde patiënt tegen de regionale omroep. "Schandalig", reageert een andere patiënt die vochtpillen voor haar 93-jarige buurvrouw komt halen. "Het is een kwestie van leven of dood. Mijn buurvrouw heeft die medicatie nu nodig."

Praktijk krijgt bezetting niet rond

Maar voorlopig zit er voor hen niets anders op dan afwachten. "Ik rijd wel naar het ziekenhuis. Moeten ze het daar maar oplossen."

Co-Med heeft veertien vestigingen, onder meer in Amsterdam, Breda en Eindhoven. Sinds 2021 valt de praktijk in Reusel ook onder de huisartsenorganisatie. Die zegt de huisartsenbezetting niet rond te krijgen en stelt dat andere praktijken in de omgeving niet met hen willen samenwerken. Daarom zit er niets anders op dan de deuren in Reusel te sluiten.