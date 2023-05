Geweld bij demonstraties Frankrijk, winkels geplunderd en agenten bekogeld

In de hoofdstad begon de protestmars halverwege de middag. Maar vele honderden antikapitalistische demonstranten, gekleed in het zwart en vaak met bivakmutsen, liepen vooruit op de stoet van de vakbonden. Ze bekogelden agenten met stenen en straatmeubilair, staken vuilnisbakken in brand en vernielden en plunderden winkels.

De politie hield al rekening met rellen. In het hele land zijn 12.000 agenten ingezet, waarvan 5000 alleen al in Parijs. In de hoofdstad waren rond 17.00 uur 53 mensen gearresteerd.

Bij demonstraties in Frankrijk is het op verschillende plaatsen tot geweld gekomen. In Parijs is een agent zwaargewond geraakt toen hij werd bekogeld met een molotovcocktail. In Nantes raakte een betoger zwaargewond aan zijn hand door een politiegranaat.

Ook in andere steden was het onrustig, vaak net als in Parijs door de komst van de radicaal-linkse betogers, het zogeheten Black Bloc. In Toulouse bekogelden zij agenten en vielen een politieauto aan. In Nantes raakten demonstranten slaags met agenten. In Lyon waren er rellen, vernielingen en brandstichting. Er zijn auto's in brand gestoken en winkels geplunderd.

Gematigde vakbonden twijfelen

Het is al de dertiende keer sinds januari dat de gezamenlijke vakbonden een landelijke protestdag organiseren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Sommige vakbonden willen daarmee doorgaan tot de hervorming wordt teruggedraaid.

Maar de kans dat dat gebeurt, is zeer gering. Gematigde vakbonden twijfelen daarom of het zinvol is om door te gaan met acties. Morgenochtend voeren de bonden overleg over het vervolg van de protesten.