Banaan uit kunstwerk opgegeten, kunststudent had honger

Een Zuid-Koreaanse kunststudent heeft een banaan van een wereldberoemd kunstwerk opgegeten. Het gaat om het werk Comedian, dat bestaat uit een banaan die met een stuk ducttape aan de muur is vastgeplakt.

De student pakte vorige week de banaan, at hem op en plakte daarna de schil weer aan de muur. Beelden daarvan zijn te zien op deze Instagrampagina. Een woordvoerder van het museum in Seoul zegt tegen CNN dat de jongen honger had, omdat hij niet had ontbeten. Er worden geen verdere stappen tegen hem genomen.

Op het kunstwerk hangt inmiddels een nieuwe banaan. Het stuk fruit wordt sowieso elke twee of drie dagen vervangen.

Gouden wc-pot en knielende Hitler

Het is niet de eerste keer dat de banaan van Comedian wordt opgegeten. In december 2019 werd het kunstwerk op een tentoonstelling in Miami Beach door een Amerikaanse performancekunstenaar soldaat gemaakt, vlak nadat het voor 120.000 dollar was geveild. Beelden daarvan gingen viraal.

De maker van het werk is de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Hij staat erom bekend vaker met opvallende werk de publiciteit te halen. Zo maakte hij een toiletpot van 18-karaatsgoud, die zelfs even gebruikt kon worden toen die in het Guggenheim in New York stond.

Ook maakte Cattelan een beeld van een knielende Adolf Hitler, waar op een veiling 15 miljoen euro voor werd betaald.