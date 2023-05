Vanavond op tv: Explosies Rotterdam • Transgenderzorg

Wat is er aan de hand in de havenstad? We bespreken het met de politiechef van de Eenheid Rotterdam, Fred Westerbeke.

Rotterdam is vannacht opnieuw opgeschrikt door een explosie. Rond half 5 was er een ontploffing bij een coffeeshop op de Witte de Withstraat. Dit jaar zijn er in de stad al zeker vijftig explosies geweest, dat zijn er meer dan in heel 2022. Tot nu toe zijn vijf mensen aangehouden.

Transgenderzorg in Nederland

Nederland is al jarenlang gidsland op het gebied van transgenderzorg. Er worden steeds meer transgenderpoli's geopend en de behandeling die hier bedacht is, is door veel landen overgenomen. Maar veel andere landen trappen op de rem, nu het aantal jongeren dat in transitie wil razendsnel toeneemt. In die landen twijfelen ze of de behandeling wel de juiste beslissing is voor al deze kinderen.

We nemen een kijkje achter de schermen bij de grootste genderpoli in het Amsterdam UMC. Wat is de Nederlandse aanpak? En hoe reageren ze in Amsterdam op de kritiek over het gebrek aan bewijs over de gevolgen van de puberteitsremmers op de lange termijn?