STAP-budget binnen drie uur vergeven, 38.000 mensen aangemeld voor opleiding

Ook vandaag was het STAP-budget weer snel vergeven: binnen drie uur. Zo'n 38.000 mensen hebben zich kunnen aanmelden voor een door de overheid gesubsidieerde opleiding, meldt uitkeringsinstantie UWV. Er is 34 miljoen euro beschikbaar in deze ronde, maximaal 1000 euro per persoon.

Om 10.00 uur ging de inschrijving van start en om 13.00 uur sloot het UWV het loket.

"Mensen die zich willen inschrijven, moeten voor 10.00 uur inloggen", legt het UWV uit. "Op het moment dat het loket opengaat, wordt er een willekeurige wachtrij gevormd." Er hadden zich 159.000 mensen aangemeld.

Met het STAP-budget kunnen mensen een opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Scholing wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het verkleinen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Einde regeling

Vorige week bleek uit de Voorjaarsnota dat de STAP-regeling per 1 januari volgend jaar wordt beëindigd. De regeling werd vorig jaar ingevoerd. Met het schrappen ervan bespaart het kabinet zo'n 200 miljoen euro. STAP kwam in de plaats van het aftrekken van studiekosten van de belasting. Dat was minder toegankelijk voor mensen met een lager inkomen, omdat zij de kosten van de opleiding niet altijd zelf konden voorschieten.

Dat het STAP-budget verdwijnt leidt tot bezorgdheid bij het UWV over de mogelijkheden voor scholing om verder te komen op de arbeidsmarkt, zeker gezien de krapte die voorlopig nog zal aanhouden. De regeling helpt mensen vooruit die eerder geen opleiding konden volgen.

Onbegrip

Ook de aanbieders van opleidingen snappen niet dat de regeling verdwijnt. De overheid slaagde er volgens hen met deze regeling voor het eerst in om mensen te stimuleren om te gaan leren.

Het UWV biedt nog wel andere scholingsmogelijkheden, zoals omscholing voor mensen met een WW-, Wajong- of WIA-uitkering. Ook is er voor werkenden het Leerwerkloket voor hulp bij het vinden van een passende opleiding. Daarin werkt het UWV samen met gemeenten en partners in de regio.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil kijken hoe ze scholing en ontwikkeling kan blijven stimuleren.