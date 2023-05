Selby schrijft snookerhistorie met perfect score in WK-finale

Luca Brecel bereikte verrassend de finale van het WK snooker in Sheffield en daarin heeft de als negende geplaatste Belg, eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de eliminatie van titelhouder Ronnie O'Sullivan, zich ook weer laten gelden door de eerste dag af te sluiten met een 9-8 voorsprong.

Toch was zijn Engelse tegenstander Mark Selby de gevierde man in de befaamde Crucible. De viervoudig wereldkampioen trakteerde het publiek op een frame met de maximumscore van 147 punten in één beurt. Het was pas de vijftiende keer in de lange geschiedenis van het WK dat een speler tot zo'n huzarenstukje kwam, maar Selby was de eerste die daar in een finale in slaagde.

Op het maken van een maximumbreak staat een bonus van 40.000 pond (ruim 45.000 euro). Die zal Selby, als tweede geplaatst bij het titeltoernooi, echter moeten delen met Kyren Wilson, die in de eerste ronde een score van 147 punten op tafel legde.