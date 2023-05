Vuelta Femenina van start met zege Jumbo-Visma in ploegentijdrit

De Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen, is begonnen met een overwinning van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. Van die formatie kwam de Britse Anna Henderson als eerste over de streep, waardoor zij dinsdag in de rode leiderstrui van start gaat in de eerste rit in lijn.

Jumbo-Visma legde de 14,5 kilometer in Torrevieja, een badplaats aan de Middellandse Zee net onder Alicante, af in achttien minuten en drie seconden. De Nederlandse ploeg met Vuelta-debutante Marianne Vos, Riejanne Markus, Amber Kraak en Eva van Agt in de gelederen noteerde een gemiddelde 48,2 km/uur.

Movistar met Van Vleuten vierde

Canyon eindigde op slechts een halve seconde van de winnende formatie op de tweede plaats en Trek werd op negen tellen derde.