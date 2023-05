Zeven Nederlanders opgepakt voor organisatie illegale rave in België

Zeven van de negen mensen die zijn aangehouden naar aanleiding van de dagenlange illegale rave in België zijn Nederlanders. Dat melden Belgische media. De groep Nederlanders zou het feest hebben georganiseerd. De twee andere verdachten zijn mogelijk betrokken bij het dealen van drugs.

Het feest in Sint-Truiden is sinds vandaag ten einde. Vanochtend was het voormalige militaire terrein in de provincie Limburg zo goed als leeg, na dagen van geluidsoverlast door op het hoogtepunt zo'n 10.000 feestgangers.

Gisteravond werden de laatste muziekinstallaties afgebroken, toen er nog enkele honderden mensen op het terrein waren. Buurtbewoners hadden toen al het hele weekend geklaagd over de harde muziek en de overlast van de feestgangers, die ook hun behoefte deden in de tuinen van de omwonenden.

Drugs

27 feestgangers zijn hun rijbewijs kwijt en drie auto's mochten niet verder rijden. Ook werden er boetes uitgedeeld voor drugsbezit en drugsgebruik in het verkeer. In een bestelwagen met twee mensen erin trof de politie podiummateriaal en lachgas aan. In de aanhangwagen van een auto met vijf inzittenden werd een stroomgenerator gevonden.

Gisteren werd al duidelijk dat de autoriteiten vooral wilden achterhalen wie er verantwoordelijk waren voor het feest, omdat ontruiming volgens het verantwoordelijke provinciebestuur op dat moment geen optie was. Vanwege de hoge opkomst werd gevreesd voor ongeregeldheden als er wel ingegrepen zou worden door de politie.