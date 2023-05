Vernielingen in De Kuip na bekerfinale, stadiondirecteur geschrokken

Na de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en PSV zijn in en bij De Kuip vernielingen aangericht. Toiletten in het stadion zijn vernield, stoeltjes zijn afgebroken, muren zijn met stickers beplakt.

Overal in De Kuip is schade, zegt stadiondirecteur Lilian de Leeuw tegen Rijnmond. "Maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten, is flink huisgehouden." PSV won de finale na verlenging en strafschoppen.