Vriendelijke Osaro wil Verhoevens titel: 'Geen haat nodig om klappen te geven'

Toen Tariq Osaro drie jaar geleden bij de kickboksschool van de hoog aangeschreven coach Mike Passenier ging trainen, vroeg zijn trainer hem om zijn doelen op te schrijven. "Wereldkampioen worden bij Glory", noteerde de vechter uit Amersfoort zonder aarzelen. Nu is hij - veel eerder dan verwacht - nog maar twee zeges verwijderd van dat doel. Zaterdag won Osaro namelijk het zwaargewichttoernooi van Glory in Rotterdam. Daardoor plaatste hij zich voor een gevecht om de interim-wereldtitel op 17 juni, tegen de Kroaat Antonio Plazibat. De winnaar mag het later dit jaar opnemen tegen kampioen Rico Verhoeven, die nog herstellende is van een zware knieblessure. Osaro is 27 jaar oud. In veel andere sporten ben je dan al bijna een routinier, maar als een zwaargewicht in de vechtsport geld je op die leeftijd nog als een belofte. Zaterdag versloeg de kickbokser, die onder Nigeriaanse vlag vecht, met Jahfarr Wilnis (37) en Murat Aygün (34) twee gelouterde vechters.

Osaro in actie tijdens het viermanstoernooi zaterdag in Rotterdam - Glory

"Ik had niet verwacht dat ik nu al kans zou gaan maken op de titel van Verhoeven", vertelt Osaro. "Ik vecht pas sinds een jaar bij Glory en het gaat allemaal heel snel. Ik ga er vooral heel erg van genieten." Grote Vriendelijke Reus Met zijn 1,97 meter en 123 kilo beschikt Osaro zelfs voor een zwaargewicht over een imposant gestalte. Maar daarachter schuilt een aimabel karakter. De Amersfoorter is de Grote Vriendelijke Reus in de kickbokswereld. Dat blijkt wel als Osaro na zijn dubbele zege in Rotterdam gevraagd wordt om een staredown te houden met aanstaand tegenstander Plazibat. De twee zijn trainingspartners bij Passenier en goede vrienden geworden. Het lukt Osaro niet om een kwaad gezicht op te zetten voor de fotografen. Hij krijgt de slappe lach als Plazibat hem aankijkt en de staredown eindigt met een knuffel. "Ik doe niet aan trashtalk voor een wedstrijd. Daar heb ik helemaal geen tijd voor", zegt Osaro. "Het kan ook netjes en met veel plezier. Ik hoef iemand niet te haten om hem klappen te geven in de ring." Plazibat favoriet Waar andere kickboksers zich een stoere bijnaam zoals 'The Predator' of 'The Iron Bull' aanmeten, laat Osaro zich 'Cookie' noemen. Hij is vernoemd naar een personage uit de kinderserie Ned's Survivalgids. Daarin droeg Cookie een bril en een beugel, net als Osaro destijds.

Plazibat (links) en Verhoeven, de aanstaande en mogelijk toekomstige tegenstanders van Osaro - ANP