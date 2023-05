Geen Oekraïense judoka's naar WK vanwege Russische deelname

Ze stonden al klaar om af te reizen naar de WK, die vanaf 7 mei gehouden worden in Qatar, maar de Oekraïense judobond heeft besloten geen atleten naar de titelstrijd te sturen. Aanleiding is de komst van judoka's uit Rusland en Belarus die, zij het onder neutrale vlag, welkom zijn in Doha.

Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de inval in Oekraïne vorig jaar februari in de meeste sporten geweerd op internationale toernooien, maar het International Olympisch Comité (IOC) wil hen inmiddels wel de kans bieden zich te kwalificeren voor de Spelen van 2024 in Parijs.

Voorwaarde is wel dat de atleten niet werkzaam zijn in het leger of bij veiligheidsdiensten en de oorlog in Oekraïne niet ondersteunen.

'Actieve militairen'

De internationale judofederatie IJF beweert grondig onderzoek te hebben gedaan naar de achtergrond van de ingeschreven Russische en Belarussische judoka's, maar de Oekraïense bond stelt dat enkelen van hen "actieve militairen' zijn.

"We zien hier geen neutraliteit of een 'brug naar de vrede', zoals is gesteld in de IJF-verklaring. Daarom hebben we besloten niet deel te nemen", aldus de Oekraïense bond.

Vanuit het Nederlandse judokamp, dat in Qatar op jacht wil naar punten voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen, komt daar de twijfel bij over dopingcontroles die de Russen en Belarussen al dan niet hebben ondergaan in de afgelopen periode.