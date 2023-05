Vorig jaar 40.000 meer boetes voor telefoongebruik in verkeer dan in 2021

De politie heeft vorig jaar zo'n 40.000 meer boetes uitgedeeld voor telefoongebruik in de auto en op de fiets dan in 2021. In 2022 kregen bijna 180.000 chauffeurs en fietsers een boete omdat ze in het verkeer een mobieltje vasthadden.

Ook onder bestuurders in andere categorieën, zoals bromfietsen, nam het aantal boetes toe. De politie spreekt in z'n algemeen van een "flinke stijging" en wijst er tegelijkertijd op dat het werkelijke aantal boetes voor telefoongebruik in het verkeer vermoedelijk nog veel hoger ligt. Dat komt doordat ook opsporingsambtenaren (boa's) er boetes voor mogen uitschrijven. Die cijfers zijn in de politiedata niet meegenomen.

Dat vorig jaar meer bestuurders append of bellend werden gepakt, heeft volgens de politie grotendeels te maken met de introductie van de monocam: een hoog geplaatste camera, waarmee de politie kan zien of iemand al rijdend zit te appen of op een andere manier zijn aandacht niet bij het verkeer houdt. Sinds juli 2021 wordt de monocam gebruikt. Ook vanuit touringcars controleert de politie ermee op overtredingen.

Fietsers

Afgelopen februari gaf het ministerie van Justitie en Veiligheid al cijfers vrij over het aantal verkeersovertredingen in 2022. Daaruit bleek dat in dat jaar fors meer fietsers werden beboet voor telefoongebruik, van zo'n 53.200 in 2022 tegen ongeveer 45.800 een jaar eerder, een stijging van 16 procent.

Sinds de zomer van 2019 is appen (of ander telefoongebruik dat niet handsfree gaat) op de fiets verboden. Wie zo'n overtreding begaat, riskeert een boete van 150 euro. Voor automobilisten is die bekeuring met 380 euro veel hoger.

Het verbod geldt wel alleen voor fietsers die daadwerkelijk in beweging zijn: een fietser die bijvoorbeeld stilstaat voor een verkeerslicht, mag de telefoon wel vasthouden. De wet werd destijds aangenomen om het verkeer veiliger te maken: fietsers die een telefoon vasthebben, kijken minder op de weg en zijn eerder geneigd te slingeren.