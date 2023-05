Personeel vakbond FNV gaat nu zelf staken

Medewerkers van vakbond FNV staken morgen bij de vakbond zelf. De FNV was als vakbond de laatste tijd juist zelf de drijfveer achter stakingen in andere sectoren.

Het personeel eist vooral een hogere loonsverhoging, zegt FNV-bestuurder Judith Westhoek, die namens het personeel van de bond onderhandelt. "FNV'ers hebben net zo goed recht op eerlijke cao-afspraken die passen bij deze tijd." De medewerkers voeren vandaag ook actie bij de 1 mei-mars op de Dag van de Arbeid.

Onvrede over eindbod cao

FNV-personeel legde de bond vorige week een ultimatum voor, dat vanochtend verliep. Aanleiding is het eindbod voor een nieuwe cao, waarover de afgelopen maanden is onderhandeld. Daarin staan afspraken over het meestijgen van de lonen met de inflatie (automatische prijscompensatie).

De FNV-directie biedt het personeel met ingang van 1 mei een loosverhoging van 3 tot 7 procent, afhankelijk van iemands salarisschaal. Vanaf 1 januari volgend jaar zou iedereen er gegarandeerd 5 procent op vooruit gaan. Daarna worden de lonen verhoogd met een prijscompensatie van maximum van 5 procent. FNV Personeel vindt dat onvoldoende.

FNV Personeel, de vakbond waarin het personeel van FNV is verenigd, vindt dat "geen echte automatische prijscompensatie". "Het is natuurlijk enorm teleurstellend om te merken dat de directie voet bij stuk houdt", zegt Westhoek.

De staking duurt waarschijnlijk de hele dag. FNV Personeel zegt dat er meer stakingen volgen als de vakbond zijn eindbod niet verbetert.

Eerste keer staken?

Het is niet de eerste keer dat het personeel van FNV actievoert. In 2019 gebeurde dat vanwege een aangekondigde reorganisatie; er zouden 250 banen geschrapt worden omdat de contributie-inkomsten terugliepen.

Het kwam destijds niet tot een officiële staking. Of dit dan de eerste keer is dat het FNV-personeel zelf staakt, is lastig te zeggen, zegt een woordvoerder. De vakbond is ontstaan uit meerdere fusies, die ver terug gaan. "Maar dat dit heel uitzonderlijk is, is zeker een feit."