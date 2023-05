Sprookje ijshockeyer Sprong in NHL duurt voort: Seattle schakelt titelverdediger uit

IJshockeyer Daniel Sprong heeft voor een enorme stunt gezorgd in de eerste ronde van de play-offs in de NHL, de belangrijkste profcompetitie ter wereld. In de beslissende zevende wedstrijd in Denver won Sprongs Seattle Kraken met 2-1 van Colorado Avalanche en daarmee stootte de club door naar de tweede ronde. Daarin is Dallas Stars de tegenstander. Sprong is de eerste Nederlander die zo ver reikt in de play-offs van de NHL.

Opmerkelijk De prestatie is des te opmerkelijker als je bedenkt dat Seattle Kraken pas twee jaar bestaat. In het eerste seizoen eindigde de club uit het noordwesten van de Verenigde Staten nog als laatste in de NHL. Het contrast met Colorado Avalanche kan bijna niet groter. Een jaar geleden legde de club uit Denver juist beslag op de Stanley Cup na een 4-2 zege in de finaleserie op Tampa Bay Lightning. Ook in het huidige seizoen stak Colorado boven iedereen uit in de Western Conference.

In de play-offs steeg Seattle Kraken echter boven zichzelf uit. Ook Daniel Sprong, die vlak voor het seizoen nog moest vechten voor een contractverlenging, deed zijn duit in het zakje. Vooral in de vierde wedstrijd was de Amsterdammer van grote waarde. Met een assist en een goal hield hij zijn ploeg op 2-2, waarna Jordan Eberle in de verlenging Seattle de zege bezorgde. Vannacht was Sprongs inbreng bescheidener. De heldenrol viel toe aan de Duitse doelman Philipp Grubauer, die 33 van de 34 schoten op zijn doel wist te keren. De Zweed Oliver Bjorkstrand deed de rest: Bjorkstrand, die zich in de play-offs nog niet had weten te onderscheiden, maakte beide treffers voor de Kraken en schoot zijn ploeg zo naar de tweede ronde.

Waar is Nitsjoesjkin? Waar het geloof in een stunt bij Seattle elke wedstrijd groeide, kreeg Colorado te maken met tegenslag uit onverwachte hoek. Enkele uren voor de derde wedstrijd tegen de Kraken verdween de Russische aanvaller Valeri Nitsjoesjkin uit het teamhotel in Seattle, nadat een 28-jarige vrouw zwaar onder invloed van verdovende middelen op zijn kamer was aangetroffen en per ambulance werd afgevoerd. Nitsjoesjkin kwam daarna niet meer in actie. Waar de Russische ijshockeyer zich bevind, is niet bekend.