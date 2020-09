Auto rijdt gezondheidscentrum in Vlissingen binnen

In Vlissingen is rond middernacht een auto tegen de gevel van een gezondheidscentrum aangereden. Daarbij raakten drie mensen gewond.

Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De andere twee konden hun verwondingen direct laten behandelen door ambulancemedewerkers.

Er was niemand in het gebouw toen het ongeluk gebeurde. Het pand is flink beschadigd en moet worden gestut.

De politie was snel ter plaatse: