Automobilist botst tegen boom tijdens achtervolging door politie

Een automobilist is zwaargewond geraakt in Siddeburen in Groningen na een achtervolging door de politie. De 52-jarige man reed met hoge snelheid tegen een boom. Er zat verder niemand in de auto.

Rond 02.00 uur vannacht zag de politie de auto met een kapotte koplamp rijden, meldt RTV Noord. Na een stopteken ging de man ervandoor en na een korte achtervolging reed hij met hoge snelheid tegen een boom.

Op de auto zaten gestolen kentekenplaten. Ook had de man geen geldig rijbewijs.

Het slachtoffer is uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.